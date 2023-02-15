Томич оформил кредиты и перевел более 3,4 млн рублей мошенникам

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

48-летний житель Томска, поверив мошенникам, потерял более 3,4 млн рублей. Он продал свой автомобиль, оформил кредиты и перевел все вырученные деньги на счет аферистов. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Томской области.

Жителю Томска позвонил на мобильный телефон мужчина, представившийся сотрудником Центрального банка. Он сообщил, что на имя томича неизвестные пытаются оформить кредит.

«По просьбе афериста томич установил на свой смартфон специальное приложение для удаленного доступа, с помощью которого злоумышленники оформили два кредита в разных банках на общую сумму более 1,65 млн рублей. После этого потерпевший самостоятельно оформил еще несколько кредитов на сумму более 1,3 млн рублей», - сказано в сообщении. Все вырученные денежные средства житель Томска перечислил на счет, который указали телефонные аферисты.

По информации УМВД, через некоторое время томичу снова позвонил мошенник. Он представился сотрудником правоохранительных органов. «Злоумышленник сообщил, что аккаунт потерпевшего на портале «Госуслуги» взломан, а личный автомобиль выставлен на продажу. Для того, чтобы установить лицо, совершившее данное преступление, необходимо продать машину, а вырученные деньги перевести на указанный номер счета», - уточнили в пресс-службе. Томич выполнил все рекомендации неизвестного, потеряв в общей сумме более 3,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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