В Томской области дочь зверски избила свою мать банкой

Фото: пресс-служба Росгвардии по Томской области

В Томской области в Стрежевом произошла потасовка между матерью и ее дочерью. 46-летняя женщина избила банкой свою 77-летнюю мать. Однако томские росгвардейцы пришли на помощь к пожилой томичке.

"В Стрежевом экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 46-летнюю местную жительницу, которая в состоянии алкогольного опьянения причинила легкий вред здоровью своей матери. Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение из дежурной части полиции о том, что в квартире одного из домов, расположенном во втором микрорайоне, 77-летней женщине нанесены телесные повреждения", - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Томской области.

Уточняется, что сотрудники вневедомственной охраны оперативно прибыли по указанному адресу и обнаружили женщину в состоянии алкогольного опьянения. На ее руках была обнаружена кровь. Также в квартире находилась еще одна жительница. Позже выяснилось, что это была та самая мать, которая получила удары бутылкой по голове.

46-летнюю обвиняемую доставили в полицию для дальнейших разбирательств.