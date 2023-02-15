В Томске пройдёт Второй фестиваль китайской культуры и кино

Фото: Иван МАКЕЕВ

17-18 февраля в томском развлекательном комплексе «Факел» пройдет Второй фестиваль китайской культуры и кино. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Гостям фестиваля бесплатно покажу фильмы китайских режиссеров на русском языке. В первый день мероприятия томичи посмотрят киноленту «Великий мастер» Вонга Карвая. Также организаторы проведут открытые уроки каллиграфии и китайского языка, занятия по китайским шахматам, игры в шашки вэйци и маджонг. Для любителей рукоделия организуют мастер-классы по вырезанию из бумаги и плетению «узлов счастья».

Кроме того, для томичей подготовили открытые лекции по истории и культуре Китая. В администрации добавили, что на фестивале любой желающий сможет сфотографироваться в традиционном китайском костюме.

Мероприятие пройдет по адресу ул. Красноармейская, дом 120.

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