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НовостиОбщество15 февраля 2023 1:50

Жителей и гостей Томска приглашают отпраздновать Масленицу 25 февраля

Гуляния пройдут у Дворца спорта
Анна Ковалёва

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 25 февраля, на площади у Дворца зрелищ и спорта организуют праздничные гуляния. Томичи и гости города соберутся вместе, чтобы отметить один из самых любимых народных праздников – Масленицу.

Напомним, что в предыдущие годы гуляния отменяли в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. В 2023 году праздник отметят по адресу улица Красноармейская, 126.

Конкурсную программу, а также ярмарку и мастер-классы проведут как для взрослых, так и для юных томичей. Организаторы праздника обещают гостям угощения.

Масленичные гуляния в Томске начнутся в 12:00.

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