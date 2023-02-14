Священник объяснил томичам запрет на венчания 14 февраля

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно о причинах отсутствия венчаний в РПЦ 14 февраля. О великом празднике сообщило издание "АиФ-Томск" со ссылкой на руководителя отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии Русской Православной Церкви Андрея Турова.

По словам эксперта, 15 февраля православные отмечают Сретение Господне, так что предшествующий этому день считается кануном важного праздника. Кроме того, венчания не совершаются по вторникам и четвергам.

Протоирей также отметил, что даже в католичестве День святого Валентина наделён не совсем той смысловой нагрузкой, какую ему даёт современное общество.

«Сами католики отрицают тот смысл, который вкладывает светское общество. Современное общество чувствует пустоту и порочность своих идеалов, а потому и требует хоть какого-то, пусть и придуманного, освящения гражданских ритуалов и обрядов», - заявил Андрей Туров.