В Томской области учителям повысят оклады на 6,3%

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В 2023 году томским учителям повысят оклады на 6,3%. Местные власти обсуждают также вопрос об индексации надбавок за звания. Об этом сообщила пресс-служба областной думы.

В 2021 году средняя зарплата учителей в школах Томской области составляла 39,5 тысячи рублей. Это на 3% выше показателей 2020 года. С 1 июня 2022 года работникам бюджетной сферы размер окладов увеличили на 20%. Об очередном повышении окладов стало известно сегодня, 14 февраля.

«Принято решение об увеличении окладной части зарплаты учителей на 6,3%, а базовую гарантированную часть заработной платы необходимо довести до 70%», – сообщили в пресс-службе, сославшись на заявление начальника регионального департамента общего образования Ирины Грабцевич.

Власти также обсуждают возможность увеличения выплат за звания. По предварительной информации, заслуженному учителю Российской Федерации будут выплачивать до 5 000 рублей, а народному – до 6 000 рублей ежемесячно. Индексация запланирована на 2023 год.

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