В декабре 2023 года завершится ремонт томской школы №38

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске администрация города сообщила о том, что капитальный ремонт в школе №38 завершится к декабрю 2023 года. На сегодняшний день выполнено 25% от демонтажных работ, такую точную информацию дал начальник департамента капитального строительства мэрии Томска Александр Суходолов.

По словам начальника департамента, на объекте работает более 50 человек. Суходолов также отметил, что Срок завершения монтажных работ – конец ноября текущего года.

Ранее сообщалось, что Согласительная комиссия по бюджету Томска увеличила расходы на ремонт школы №38 на 32,7 млн рублей, доведя общий проект бюджета на 2023 год до 204,2 млн рублей.

Читайте также: В Томской области идет подготовка к строительству новых школ