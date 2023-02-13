Томский губернатор сообщил о предстоящей перезагрузке строительной и инвестиционной политики региона

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Мазур на заседании фракции «ЕР» в Законодательной Думе Томской области рассказал о планах перезагрузки строительного комплекса и региональной инвестиционной политики.

«Масштабные строительные проекты мы сможем реализовать, только проведя перезагрузку нашего строительного комплекса, – подчеркнул в разговоре с депутатами Владимир Мазур. – Сегодняшними ресурсами мы эту задачу не решим. Мы опаздываем и на стройке, и в ремонте, и в Томске, и в районах. Будем создавать новую систему работы, этим сегодня занят наш строительный блок».

Губернатор отметил необходимость перезагрузки инвестиционной политики для реализации как новых, так и действующих инвестиционных проектов.

В качестве успешного примера Владимир Мазур привел Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит», запуск которого положил начало новой – горнодобывающей - отрасли в экономике региона. Теперь вокруг нового ГОКа будет сформирован новый промышленный кластер, о чем губернатор договорился с руководством Министерства промышленности и торговли РФ.

«Я объехал все муниципалитеты нашей области и вижу: развитие на местах сдерживает несогласованность действий разных уровней власти в том, что касается имущественных отношений, и в первую очередь – земельных, - отметил Владимир Мазур. - Особенно это касается комплексного развития территорий. Пришло время реально ломать лишние административные барьеры, чтобы и государство, как инвестор, и частный бизнес имели возможности для быстрого принятия решений».

Глава региона и секретарь реготделения «Единой России» рассказал членам фракции о своей поездке в зону СВО, ответил на вопросы депутатов и призвал их к постоянной активной работе с избирателями, личным приемам и мгновенной реакции на обращения.

«Давайте помнить, что партийная принадлежность, принадлежность к партии президента – это в первую очередь ответственность, - подчеркнул Владимир Мазур. – Мы с вами отвечаем за миллион жителей Томской области. Регулярные приемы избирателей должны быть правилом. Встречайтесь с людьми, отвечайте на вопросы, решайте проблемы, используя все рычаги».