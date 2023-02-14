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НовостиОбщество14 февраля 2023 4:04

Многопрофильную детскую больницу построят в Томске за 22 млрд рублей

Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу
Анна Ковалёва

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

22 млрд рублей потребуется на строительство многопрофильной детской больницы в Томске. Изначально стоимость ее возведения оценивалась в 8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

На сегодняшний день в регионе нет многопрофильной клинической больницы, где дети могли бы получать специализированную помощь нейрохирургов, онкологов и других специалистов. В новом медучреждении будет обустроено 550 коек для юных пациентов, а также появится поликлиника на 250 посещений в смену. Получить заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию власти планируют уже в феврале 2023 года.

«Ранее депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина в своем Telegram-канале сообщила, что подрядчик, компания «Гипросинтез», сорвал срок подготовки проекта Томской областной детской больницы. Проектно-сметная документация должна была быть готова в конце 2021 года. По этому факту прокуратура проводит проверку», - добавили в администрации.

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