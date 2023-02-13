Глава Томской области рассказал о новом медооборудовании для районных больниц

В том числе в районные больницы закупили новые микроскопы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Томской области Владимир Мазур рассказал о поставка медицинского оборудования в районные больницы. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

- Проблемы оснащенности районных больниц медоборудованием знаю не только из ваших сообщений, - отметил глава региона. - Я видел их своими глазами, побывав в каждой больнице, поговорив с врачами и пациентами.

Со слов губернатора, проблему уже начали решать. Так, глава облздрава Роберт Фидаров доложил, что в Александровскую районную больницу приобрели новый аппарат ИВЛ в палату интенсивной терапии - старый сломался и ремонту не подлежал, а также стоматологическую установку и гематологический анализатор крови в лабораторию – прежний проработал 15 лет. Для лаборатории Каргасокской больницы приобрели три микроскопа и офтальмологическое оборудование для поликлиники, а в операционной в ближайшее время заменят рентген-аппарат. В Бакчарской ЦРБ появился новый стоматологический рентген-аппарат и цифровое видеографическое устройство, в Чаинской - диагностический прибор для врача-офтальмолога. Также здесь установили новую систему водоснабжения.

- В Зырянской больнице впервые за 17 лет поменяли двери и мебель в детском отделении, а в больницу приобрели гинекологическое кресло, - уточнил Владимир Мазур. - В Шегарской больнице переоснастили оборудованием и мебелью Батуринский ФАП.

Кроме того, две новые стоматологические установки поставили в Первомайскую больницу – старые полностью вышли из строя. В Верхнекетской ЦРБ подстанцию скорой оснастили новыми радиостанциями, чтобы врачи всегда были на связи с диспетчерской. В Стрежевской горбольнице в скором времени приступят к ремонту лифта в терапии, а также ожидают поступления нового узи-аппарата. В Молчановской ЦРБ планируют заменить передвижной флюорограф.