В Томской области за сутки выявили 81 новый случай COVID-19

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня, 13 февраля, в Томской области выявили 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 160 192 подтвержденных случая. Летальных случаев не зафиксировано.

По данным оперштаба, 7 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 882 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 11 006 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 30 пациентов скончались, 6 484 человека выздоровели.

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