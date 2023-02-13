В Томске иностранцы составили путеводитель по городу

Пресс-служба ТПУ

Иностранные студенты томского политеха совместно с краеведческим музеем разработали путеводитель «#МЫВТОМСКЕ». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Студенты и специалисты музея включили в гид по Томску прогулочные маршруты, варианты культурных программ, а также полезную для приезжих информацию об особенностях климата, организации питания и т.д.

В путеводителе «#МЫВТОМСКЕ» содержится исторический экскурс в жизнь города, памятники архитектуры, основные достопримечательности и места для отдыха.

По словам начальника отдела социокультурных коммуникаций ТПУ Ирины Сафоновой, важная цель проекта - показать Томск иностранным студентам интересным и комфортным местом.

«Над созданием работали иностранные студенты, аспиранты и слушатели подготовительного отделения из Инженерной школы ядерных технологий, Инженерной школы природных ресурсов, Школы базовой инженерной подготовки и Бизнес-школы Томского политеха. Их мнения и высказывания легли в основу текстов и рекомендаций», — подчеркнула Сафонова.

Отмечается, что гид также переведён на английский язык, экземпляры можно найти в Научно-технической библиотеке ТПУ (ул. Белинского, 53а).