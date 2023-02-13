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НовостиОбщество13 февраля 2023 4:24

Томский солдат из зоны СВО раскритиковал окопные свечи

Боец рассказал губернатору региона о вреде окопных свечей
Ксения Высотина
Фото: из архива "КП-Томск".

Фото: из архива "КП-Томск".

Солдат из Томской области, который сейчас находится в зоне СВО, рассказал губернатору Томской области о вреде окопных свечей, которые привозят вместе с гуманитарной помощью.

Такая информация появилась в первые в telegram-канале председателя томского отделения Союза журналистов России Веры Долженковой. Журналистка написала в своем посте, что такой разговор солдата и губернатора Владимира Мазура состоялся тогда, когда глава региона приезжал на Донбасс.

"Так называемые „окопные свечи“ не просто не нужны, они отличная приманка для тепловизоров врага, командиры их в принципе до передовой не допускают", - цитирует солдата Долженкова.

Напомним, что ранее "КП-Томск" писала о том, как томские волонтеры делают те самые окопные свечи для бойцов СВО.