«Первую тонну парафина уже переработали»: в Томске создали волонтерский цех по производству окопных свечей для бойцов СВО

Томичи изготавливают из подручных материалов окопных свечи для военнослужащих СВО. Фото предоставлено героем публикации

В начале декабря 2022 года томский предприниматель Евгений Потрикеев увидел по телевизору сюжет об изготовлении окопных свечей для фронта. Можно смело сказать, что этот момент изменил дальнейшую жизнь не только Евгения, но и многих людей, которые объединились вокруг его идеи. Тема настолько заинтересовала томича, что он начал посвящать ее изучению все свободное время и даже больше.

«Сначала я стал собирать информацию о том, как делать свечи – именно окопные, которые используют только на улице. Если блиндажные идут для освещения, то окопные - для подогрева пищи, кипячения, дают много тепла. Я много прочел об этом в интернет-группах, продумал, как все сделать организационно и технологически. Поскольку по профессии я технарь, мне не было сложно разобраться и даже оптимизировать такой процесс», - рассказывает Евгений Сергеевич.

На территории собственной фирмы бизнесмен выделил помещение для изготовления окопных свечей для бойцов СВО. Постепенно сюда стали приходить единомышленники, за полтора месяца к делу подключилось более ста человек.

Около ста волонтеров посещают мини-цех по производству свечей. Фото предоставлено героем публикации

«Помещение быстро оказалось заставлено горами банок, картона – материалами для изготовления свечей. Дискомфортно, конечно, но все это для важного дела. Закупил 800 килограммов парафина на 101 тысячу рублей. Быстро определились, где брать банки. Дело в том, что наша фирма обслуживает детские сады, коллега еженедельно объезжает по 30 садиков, он договорился с заведующими, плюс из соседних школ ему банки из-под продуктов согласились отдавать», - делится томич.

Евгений не ожидал, что люди начнут еще и деньги присылать, причем не только жители Томска, но также Каргаска, Мельниково и других населенных пунктов региона. Кто переводит по 40, кто по 100 рублей, в итоге сумма набирается приличная. Первую тонну парафина уже переработали, теперь заказали еще одну - за 85 тысяч рублей. Сейчас подписчики группы скидываются на доставку парафина, она обойдется в 30 тысяч рублей.

Каждую неделю из Томска отправляют на фронт сотни окопных свечей. Фото предоставлено героем публикации

Кто не может помочь финансово, помогают материалами для производства свечей – например, отдают обрезки металла. Другие участвует физически: нарезают картон, моют банки, удаляют с них этикетки, мастерят свечи. Основной акцент Евгений делает именно на общении с теми, у кого нет возможности перевести деньги.

«Трогательные случаи бывают – вот собрали бабушка с дедушкой нам пять банок для производства свечей. Мне за этими пятью баночками ехать накладнее обходится, но все равно еду и забираю с благодарностью банки у старичков, которые так стараются помочь!», - делится идейный вдохновитель благотворительного проекта.

Созданный Евгением мини-цех открыт ежедневно. Он объединил самых разных людей, так образовалось целое сообщество неравнодушных горожан. Одна из женщин забегает помочь в перерыве между тремя своими работами. Волонтеры постоянно на связи в мессенджерах. «Завтра в Штабе самый рабочий день, с 10:00 и до последней капли парафина», - делятся в чате производители свечей.

Волонтеры заказали очередную тонну парафина. Фото предоставлено героем публикации

Основная работа по заливке идет в выходные, когда производят от 400 до 600 свечей. Несмотря на то, что так называемая заливка парафина – дело мужское, ее по большей части выполняют женщины, их среди волонтеров больше. Участвуют и дети. Евгений старается развить в них чувство патриотизма, заставить задуматься о серьезных вещах.

«Вчера к нам приходила волонтерская группа «Про добро» из лицея №7. Мы дали им поделать свечи, это наверняка останется в их сознании как нечто важное. Малышей в садах мы просим делать рисунки-заготовки, которые наклеиваем на банки со свечами. Можно стихи на этикетках написать. Подростков просим передавать письма бойцам. Когда военнослужащие получают это, именно письма и рисунки они достают первым делом! Это доказывает, что от детей они получают большую моральную поддержку», - говорит томич.

На многие банки со свечами наклеивают этикетки с детскими посланиями. Фото предоставлено героем публикации

В посылки со свечами также кладут теплые вещи – закупают носки, перчатки. Недавно заказали специальные подставки к свечам, на которых можно будет размещать котелки.

«В позапрошлую субботу мы отгрузили посылки с 531 свечой, в прошлую отправили более двухсот. Иногда солдаты даже не берут еду, она есть, но берут именно окопные свечи, они там очень нужны. Так что наша задача – чтобы Томск выдавал на-гора большое количество свечей, выдавал еще больше и еще быстрее!», - сказал Евгений Потрикеев.

Добавим, что каждый житель Томской области может принять участие в изготовлении окопных свечей для нужд фронта. Вся оргинформация представлена в Telegram-канале «Так Точно! 70. СВЕЧИ».