Томский СК разберется в ситуации с пожаром на Подгорной

Фото: СК по Томской области

В Томск следственный комитет разберется в ситуации с пожаром на Подгорной. На данный момент проводится проверка по факту отравления малолетнего ребенка угарным газом, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователи следственного отдела по Ленинскому району г. Томск устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что на данный момент произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. По предварительным данным, возгорание произошло на кухне квартиры в результате короткого замыкания электропроводки или неосторожного обращения с огнем малолетнего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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