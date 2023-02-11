Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 февраля 2023 11:40

Томский СК разберется в ситуации с пожаром на Подгорной

Ксения Высотина
Фото: СК по Томской области

Фото: СК по Томской области

В Томск следственный комитет разберется в ситуации с пожаром на Подгорной. На данный момент проводится проверка по факту отравления малолетнего ребенка угарным газом, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следователи следственного отдела по Ленинскому району г. Томск устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Следователи рассказали, что на данный момент произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. По предварительным данным, возгорание произошло на кухне квартиры в результате короткого замыкания электропроводки или неосторожного обращения с огнем малолетнего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также: Томские МЧС не знают точную причину пожара на Подгорной