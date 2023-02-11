Томские МЧС не знают точную причину пожара на Подгорной

Фото: Прокуратура по Томской области

В Томске МЧС не могут определить причину пожара на Большой Подгорной, 232.

"Бывают ситуации, когда предварительная причина определяется сразу: можно определить, что дело в неисправной проводке или в загоревшемся предмете мебели. Тут такого нет. И ребенок нам рассказать ничего не может – он в коме, за его жизнь борются врачи", - рассказали сотрудники ведомства.

Спасатели отмечают, что на выяснение причины пожара уходит от 10 до 30 дней.

Напомним, что из официального же сообщения ГУ МЧС следует, что пожар на Большой Подгорной произошел в 12:30 в субботу, 11 февраля. Очаг возгорания – квартира частично расселенного дома площадью 10х15 метров. Когда приехали первые подразделения МЧС, дым шел из окон квартир 1 и 2 этажей.

Ранее также сообщалось, что томские врачи сообщили об ухудшении состояния 5-летнего ребенка, впавшего в кому в результате пожара.