Томичи пожаловались на нехватку пульмонологов и ревматологов

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Горожане назвали недостаточным количество ревматологов и пульмонологов, работающих в Томске. Об этом они заявили в комментариях в Telegram-канале губернатора Владимира Мазура. По мнению подписчиков паблика, из-за нехватки узких специалистов возникают проблемы с получением своевременной врачебной помощи.

Наши коллеги из «АиФ в Томске» связались с представителями СибГМУ, где обучают ревматологов и пульмонологов. В пресс-службе университета уточнили, что спрос на данные специальности есть.

«Численность обучающихся по специальности «Ревматология» - 4 ординатора, по специальности «Пульмонология» - 15 ординаторов», - сказали представители вуза. При этом в департаменте здравоохранения Томской области заявили, что студентов не привлекают специальности «пульмонолог» и «ревматолог».

«По вопросу дефицита врачей-ревматологов и врачей-пульмонологов следует отметить, что, к сожалению, обучение по данным специальностям является недостаточно привлекательным для специалистов, в связи с чем департаментом здравоохранения Томской области проводятся дополнительные профориентационные мероприятия в данном направлении на постоянной основе», - сообщили представители департамента. Они отметили, что для привлечения узких специалистов проводится целевое обучение по программам ординатуры, а для работающих специалистов организуют профпереподготовку.

«АиФ-Томск» запросил информацию о том, сколько врачей по указанным специальностям ведут прием в Томской области.

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