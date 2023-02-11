Двое томичей ограбили мужчину более чем на 360 млн рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура обвинила двух жителей Томска в ограблении. В октябре 2021 года они напали на мужчину и заставили его перевести им криптовалюту стоимостью 360 миллионов рублей. Кроме того, томичи ограбили квартиру потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Действуя в группе лиц по предварительному сговору с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, напали в подъезде жилого дома на мужчину и завели его в квартиру. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники заставили потерпевшего войти в личный кабинет криптовалютной биржи и перевести им 86 биткоинов», - уточняется в сообщении.

Стоимость присвоенной криптовалюты составила 360 миллионов рублей. Обвиняемые также вынесли из квартиры потерпевшего деньги и ценное имущество. Общая сумма ущерба составила порядка 360 460 000 рублей.

Прокуратура обвинила двоих томичей в совершении преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ – «Разбой». Уголовное дело направили в суд.

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