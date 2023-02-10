По ходатайству следователя суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве жителя Томской области

Фото: СУ СК России по Томской области

Жителя села Мельниково Томской области обвинили в убийстве односельчанина. По ходатайству следственных органов его заключили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

«9 февраля 2023 года в селе Мельниково Шегарского района местный житель обнаружил в хозяйственной постройке усадьбы, расположенной на переулке Водяном, тело мужчины с отчлененной головой и верхними конечностями. Личность погибшего установлена, им оказался 58-летний местный житель», - говорится в сообщении.

В день происшествия полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 64-летний мужчина.

«При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), он полностью признал себя виновным», - добавили в пресс-службе.

Сегодня, 10 февраля, по ходатайству следователя суд заключил под стражу обвиняемого до 9 апреля 2023 года.