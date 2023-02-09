В Томске в четыре раза уменьшилось количество жалоб на общественный транспорт

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В Томске за неделю в четыре раза уменьшилось количество жалоб на общественный транспорт. В Центр перевозки поступило менее 80 сообщений, сообщает пресс-служба мэрии.

"Об этом сообщили в Центре организации и контроля пассажироперевозок. Так, в первый день повышения тарифа, 1 февраля, в Центр поступило 78 обращений горожан, из которых 56 содержали претензии по работе маршрутного транспорта", - говорится в сообщении.

В городской администрации также рассказали, что За неделю эта цифра постепенно снизилась в несколько раз, и 8 февраля, специалисты приняли по телефону уже 39 обращений, 15 из них – жалобы на работу автобусов.

По словам директора Центра Павла Врублевского, тенденция за неделю заметная - жалоб от томичей постепенно становится меньше. Примерно на том же уровне остается количество обращений за справочной информацией.

"Когда поступают претензии на несоблюдение интервалов движения, переполнение автобусов – мы оперативно проверяем информацию в ходе линейного контроля. Всю информацию передаем в департамент городского хозяйства для претензионной работы с перевозчиками", - сказал Врублевский.

Помимо этого, руководитель добавил, что мониторинг работы перевозчиков продолжается в ежедневном режиме – как дистанционно, так и в ходе линейного контроля. За сутки было проверено 166 единиц транспорта.

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