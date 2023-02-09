Жительницу Томска водитель силой выгнал из автобуса

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 8 февраля произошла неприятная ситуация с водителем автобуса и пассажиром. Томичку силой вытолкнул перевозчик из автобуса, об этом рассказала сама женщина в соцсетях.

"Водитель вытащил меня за куртку на остановке Мичурина, в связи с тем, что двери не закрывались, хотя сама я села в маршрутку на Иркутском тракте", - пишет женщина в паблике "Томские новости".

Томичка отметила, что она выходила из автобуса, чтобы пропустить выходящих людей, но обратно не смогла зайти из-за толкучки. Из-за того, что дверь не могла закрыться, водитель вышел из автобуса и вытолкнул женщину из транспорта.

Также томичка отметила, что следующий автобус, который проезжал мимо, даже не остановился. Напомним, что недавно сообщалось, как с 1 по 6 февраля в Томске было составлено 29 актов о нарушениях в работе перевозчика. За несколько дней было проверено более 400 единиц транспорта.