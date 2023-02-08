В Томске за прошедшую неделю было составлено около 30 актов нарушений в работе перевозчика

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С 1 по 6 февраля в Томске было составлено 29 актов о нарушениях в работе перевозчика. За несколько дней было проверено более 40 0 единиц транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.

"Контролеры и волонтеры работали на остановках "ДОСААФ", "мкр. Наука", "пос. Спутник", "пл. Новособорная", "пр. Мира", "Школа №53", "Локомотив" и других. Специалисты проверяли информацию, полученную из обращений томичей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после всех проверок выяснилось, что были нарушены графики движения автобусов, передачи данных ГЛОНАСС и проезд остановок.