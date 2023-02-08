Зачем нужен демо-счет на криптовалютной бирже

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Востребованная услуга для начинающих криптотрейдеров – это демо-счет на биржах. Он позволяет научиться торговать, не вкладывая ни копейки реальных денег. Платформа предоставляет тестовую сеть и средства, которые в ней можно использовать для трейдинга. Таким образом пользователь обучается работать с ордерами, графиками и другими функциями. Аналитики Profinvestment.com расскажет о том, как это работает и какие есть биржи с демо на сегодняшний день.

Кому и зачем нужен демо-счет

Некоторые криптобиржи предлагают торговлю в демо-режиме для новичков, которая помогает понять разобраться в функционале платформы и привыкнуть к ее использованию. Только когда трейдер уже уверенно создает ордера, понимает, как работает система и как она реагирует на те или иные действия, можно переходить к трейдингу реальными криптовалютами.

Таким образом, в самом начале важно освоиться просто с самим процессом торговли. Что касается успехов и прибыли, это приходит уже позже, со временем. Нельзя сразу сесть и начать успешно торговать, если вы никогда раньше этого не делали. Поэтому убедитесь, что изучили основы и воспользовались преимуществами торговли в демо-режиме.

Примечательно, что трейдинг в тестовой сети полезен также для опытных пользователей. Скажем, вы хотите освоить новую платформу – рекомендуется начать с демо, чтобы убедиться, что всё работает именно так, как ожидается. Функциональность некоторых ордеров может немного варьироваться в зависимости от площадки, и лучше узнать об этом заранее, чем потом потерять деньги из-за неверных расчетов. Также testnet подойдет для оттачивания новых стратегий.

Какие есть криптобиржи с демо

Эксперты Profinvestment.com выделили следующие платформы, оснащенные «симуляторами торговли»:

В большинстве случаев встречается демо-счет для фьючерсов, гораздо реже для спот рынка. Это связано с тем, что торговля фьючерсами (производными контрактами на базе криптовалют) – более рискованное предприятие, особенно с учетом того, что для них зачастую предусмотрено высокое кредитное плечо.

Если говорить о недостатках демонстрационного режима на криптобиржах, то они преимущественно психологические. Расслабившись и привыкнув к отсутствию рисков для реальных средств, человек может потом испытывать трудности, торгуя реальными монетами. Нужно привыкать четко следовать стратегии и контролировать эмоции даже на демо-аккаунте, а потом продолжать такую линию и с практическим трейдингом.

Заключение

Если есть возможность, рекомендуется всегда начинать работу на крипторынке или на новой бирже с тестового трейдинга. Это позволит избежать многих ошибок чисто технического характера, совершаемых по незнанию функционала, а также финансовых. Демо-счет работает в условиях, максимально приближенных к реальному рынку, так что вы сможете проверить свои навыки не в «тепличных», а в действительно существующих условиях.