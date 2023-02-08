Администрация Бакчарского района прокомментировала историю с аварийным жильем для инвалида и его матери

Фото: "Mash Siberia".

В Томской области в Бакчарском районе администрация прокомментировала историю с аварийным жильем для инвалида и его матери.

Напомним, что Жительницу поселка Верхний Яр вместе с сыном инвалидом переселили из одного аварийного жилья в другое. Из-за судебных разбирательств женщина, которая пыталась добиться справедливости, скончалась от инфаркта в Томской ОКБ.

"Сейчас в социальных сетях появилась недостоверная информация о бездействии Администрации Высокоярского сельского поселения в решении проблемы с жильем семьи Золотаревых. Считаем важным прояснить ситуацию", - написали в своем telegram-канале представители администрации Бакчарского района.

В сообщении также сказано, что администрация поселения по решению Бакчарского районного суда предложила семье Золотаревых жилье в с. Богатыревка, ул. Школьная д.18. По заключению ЗАО «НПО «Геореконструкция» оно не является аварийным и признано пригодным для проживания.

Уточняется, что в жилье было необходимо выполнить частичный ремонт кровли и чердачного перекрытия. Часть ремонта проведена в сентябре прошлого года, полностью он будет завершен до конца июля 2023 года.

В администрации отметили, что ранее семье предлагалась 2-комнатная квартира в социальном доме в Томске, но они отказались. В соответствии с жилищным кодексом, предоставить жилое помещение по договору социального найма в селе Бакчар Администрация Высокоярского сельского поселения не может, так как муниципальный жилой фонд в села Бакчар относится к Бакчарскому сельскому поселению.

Помимо этого, администрация выразила соболезнования семье.