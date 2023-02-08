"Довели до смерти": жительницу Томской области и ее сына инвалида переселили из одного аварийного жилья в другое

В Томской области в сельском поселение Высокий Яр произошла странная ситуация. Жительницу поселка вместе с сыном инвалидом переселили из одного аварийного жилья в другое. Из-за судебных разбирательств женщина, которая пыталась добиться справедливости, скончалась от инфаркта в Томской ОКБ.

Еще в 2021 году Евгению (сыну) и Светлане выделили новое жилье, так как в старом доме рухнула крыша. Однако новый ничем не отличался от предыдущего. Семья начала разбираться и привлекла прокуратуру Томской области для того, чтобы Евгению и Светлане предоставили нормальное жилье. Оба суда семья выиграла, но результата не получила.

"Я инвалид второй группы бессрочно, с детства. Сельское поселение Высокий Яр, дали жилье аварийное. Прокуратура заставила главу сельского поселения сделать экспертизу. Признала дом аварийным, глава поселения пообещала, что пол сделают там, все сделают, а в итоге без толку", - рассказал Евгений журналистам издания "Mash Siberia".

Во время разборок с судами Евгений и Светлана также обратились с губернатору Томской области Владимиру Мазуру. По словам мужчины, глава региона обещал помочь семье.

Фото: "Mash Siberia".

На фоне таких проблем, у Светланы произошел инфаркт. Женщина была экстренно доставлена в ОКБ санавиацией. В больнице Светлана впала в кому, а сегодня, 8 февраля, стало известно о ее смерти.

Редакция "КП-Томск" отправила запрос в администрацию Томской области для разъяснения подробностей по данной семье.