Новые остановки общественного транспорта появились в Томске

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В официальный реестр томских муниципальных маршрутов регулярных перевозок включили две новые остановки. Одну из них обустроили на проспекте Ленина, другую на Коларовском тракте. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томска.

«На остановке «Радонежский» пассажиры смогут воспользоваться автобусами муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов №№ 5, 12, 20, 32\118 и 38, а также троллейбусным №2. На «Геофите» будут останавливаться автобусы маршрутов №№ 19 и 22», - говорится в сообщении.

В мэрии напомнили, что оборудовать дополнительную остановку вблизи микрорайона «Радонежский» и.о. мэра Михаила Ратнера попросили томичи. Градоначальник поручил рассмотреть такую возможность, просьбу горожан исполнили. «Установлен павильон, в будущем благоустроительном сезоне планируется организация заездного кармана», - уточнили в администрации.

Добавим, что, по информации департамента городского хозяйства мэрии, общественный транспорт уже начал заходить на новые остановки.

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