В думе Томска предложили ввести новый маршрутный автобус левобережья через Северный мост

Фото: Анна Ковалёва

В городской думе Томска спикер Чингис Акатаев предложил ввести новый маршрутный автобус левобережья через Северный мост. Такое предложение было озвучено 7 февраля на заседании думы.

Уточняется, что Акатаев предложил создать маршрут, который будет ездить от Северного Парка — Тимирязево — улица Мостовая — улица Большая Подгорная — проспект Ленина — площадь Южная. По словам спикера, данные автобусы сократят время движения для пассажиров и он точно будет востребован.

Акатаев также добавил, что контракт на этот автобусный маршрут может быть краткосрочным (заключается на один год).