В 2022 году в Томской области уменьшилась численность населения

Фото: Анна Ковалёва

В Томской области уменьшилась численность населения в 2022 году. Одной из причин стало снижение рождаемости до уровня «ниже среднего» по сравнению с другими регионами. За период с января по октябрь в регионе появилось на свет более 7 тысяч детей. Об этом рассказал журналистам заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

«Численность женщин в возрастной группе 20-24 года и 25-29 лет у нас сократилась по сравнению с 2010 годом в 1,7 раз. Это тоже сказалось на показателях рождаемости», - ответил замгубернатора.

Еще одна серьезная причина сокращения населения – миграция. В 2022 году из области уехали 33,6 тысячи человек, прибыли в регион 27,3 тысячи.

Андрей Антонов добавил, что сейчас в Томской области проживают 1 062 300 человек.

Читайте также В Томской области проживает чуть больше миллиона человек