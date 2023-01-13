В Томской области проживает чуть больше миллиона человек

В городах региона проживает 758 тысяч человек Фото: Анна Ковалёва

Росстат опубликовал итоги всероссийской переписи населения 2020. Подробный отчет о численности населения в Томской области, источниках средств и уровне образования жителей выложил Томскстат на своем сайте.

Из документа следует, что общая численность населения Томской области составляет 1 063 665 человек. От этого числа количество мужчин составляет 497 тысяч, женщин больше 566 тысяч.

В городах региона проживает 758 тысяч человек. Доля сельского населения составляет 305 тысяч человек.

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