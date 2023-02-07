Жители Томска не отказываются от купленных туров в Турцию из-за землетрясения

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Жители сибирских регионов, в том числе и томичи, не отказываются от купленных туров в Турцию из-за землетрясения. Города, куда летят сибиряки, находятся далеко от эпицентра подземных толчков, сообщает издание "МК в Томске", ссылаясь на исполнительного директора новосибирской Ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

Ранее сообщалось, что 6 февраля на юго-востоке страны раним утром прошли сильные подземные толчки. По уточненным сведениям, магнитуда землетрясения составила 7,7. На данный момент в официальных источниках сообщают о более 2 тысячах погибших и 14 тысячах раненых. Из-за землетрясений в Турции разрушилось более 6 тысяч зданий. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.

"Конечно, это большое горе, большая трагедия для Турции, но, к счастью, именно туристические зоны не пострадали. Они достаточно далеко от тех районов, где произошло землетрясение", - говорит представитель туристического агентства.

Отметим, что улететь в Турцию напрямую из Томска томичи не могут. Из аэропорта им. Камова самолеты летают только по внутренним направлениям. Единственная близлежащая воздушная гавань, откуда можно вылететь из страны, это Новосибирск.

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