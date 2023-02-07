"Страшно за свою жизнь": томичка из Турции рассказала о панике в стране и землетрясениях

В официальных источниках сообщают о более 2 тысячах погибших и 14 тысячах раненых. Фото: соцсети

Все мировые СМИ с 6 февраля освещают происшествие в Турции. На юго-востоке страны раним утром прошли сильные подземные толчки. По уточненным сведениям, магнитуда землетрясения составила 7,7. На данный момент в официальных источниках сообщают о более 2 тысячах погибших и 14 тысячах раненых. Из-за землетрясений в Турции разрушилось более 6 тысяч зданий. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.

Фото: соцсети

Информации о погибших или раненых россиян пока нет, но многие земляки, которые находятся в Турции, уже рассказали о своих переживаниях. Например, жительница Томска Арина, которая сейчас находится в турецком городе Измир, рассказала журналисту "КП-Томск" о том, как боится за свою жизнь, находясь там.

25-летняя томичка уже несколько лет путешествует и работает удалено репетитором. Недавно девушка переехала из Томска в Измир (город на западе Турции).

"Это один из не курортных городков Турции, тут не так много туристов, как в Антальи или в Стамбуле. За месяц проживания здесь я узнавала культуру турецкого народа и изучала их язык", - рассказала Арина журналисту.

Утром, 6 февраля, девушка увидела в новостях информацию о том, что на юго-востоке Турции произошло сильнейшее землетрясение. Первым делом томичка позвонила своим родителям и сообщила им, что с ней все хорошо.

На протяжении всего дня Арина читала новости и не могла занятья чем-то другим. Понимание того, что всего за одну тысячу километров происходят смертельные разрушения, ей не давало спокойно жить.

"Страшно за свою жизнь, когда видишь такое. СМИ Измира также сообщили, что на юге от нашего города тоже были зафиксированы толчки в 3 балла, но мы их не почувствовали, даже люстры не шатались. Также передали, что в районе землетрясений объявлен четвертый уровень тревоги, это значит, что страна просит международной помощи", - рассказывает девушка.

В самом Измире, по словам томички, паники нет. Все только с замиранием сердца смотрят и читают новости о том, что происходит на юго-востоке страны.

Отметим, что из России в Турцию уже выдвинулись более 100 спасателей МЧС и около 40 сотрудников мобильного госпиталя. Для российских туристов также открыта горячая линия в связи с землетрясением: +7 (499) 678-12-03 (для тех, кто поехал по путевке) и +7 (495) 695-45-45 (для путешествующих самостоятельно).