В Томске пройдет прием по вопросам соблюдения прав инвалидов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 9 февраля, в Томске состоится совместный прием граждан по вопросам соблюдения прав людей с инвалидностью. Его проведут в Главном бюро медико-социальной экспертизы. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«Прием граждан проведут уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова, и.о. руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе Татьяна Варваренко, прокурор Ленинского района Егор Миронов, председатель РОО «Всероссийское общество инвалидов» Ирина Дорохова, представители Социального фонда России по Томской области, областных департаментов социальной защиты населения, здравоохранения, труда и занятости населения, общественных организаций», - сказано в сообщении.

Предварительно записаться на прием можно по телефону 40-15-55. Время и адрес проведения приема: с 14:00 до 17:00; улица Бердская, дом 27 (кабинет 401). При обращении необходимо иметь при себе паспорт.

Для удобства горожане могут заранее отправить специалистам свои вопросы по электронной почте fgu@mse.tomsk.ru или ombudsman@ombudsman.tomsk.ru. К сообщениям можно прикрепить изображения имеющихся документов.

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