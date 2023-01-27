Сразу двух сыновей томички признали инвалидами: женщина рассказала о судьбе маленьких близнецов

Женю и Максима Давыденко признали инвалидами. Фото предоставлено героем публикации

Для томички Надежды свежи воспоминания о том, как ее дочь Вера живо реагировала на все новое, играла с домашним котом, была любознательной с пеленок. Именно поэтому женщина своевременно обратила внимание на то, что ее младшие дети – не такие. У Надежды было, с кем сравнить. В отличие от дочки, сыновья-близнецы никак не реагировали на людей, животных, не отзывались на собственные имена.

Для реабилитации близнецам нужны занятия в платном развивающем центре. Фото предоставлено героем публикации

«Это стало очевидно уже в их год с небольшим. Женя и Максим не подходили к другим детям, не интересовались даже игрушками. Мальчики играли исключительно друг с другом, больше ни на что и ни на кого не реагировали», - вспоминает томичка Надежда Давыденко.

Родители заметили, что сыновья не реагируют на животных, людей и даже игрушки. Фото предоставлено героем публикации

Когда сыновьям исполнилось полтора года, родители показали их неврологу, который посоветовал обратиться к мануальному терапевту. Этот врач порекомендовал АВА-терапию. В феврале 2020 года близнецы впервые пришли в «Центр развития семьи «Умничка». В тот момент, когда их тестировали на реакции, Надежда четко осознала: «точно что-то не так». В возрасте один год и 10 месяцев Женя и Максим стали самыми юными посетителями специалиста по АВА-терапии. Адаптация к коррекционным занятиям шла очень тяжело.

«Сначала было много криков, только месяца через полтора дети привыкли и стали спокойно ходить на занятия. Очень предусмотрительно в центре регулярно менялись специалисты – постепенно, с трудом, мальчики адаптировались к тому, что время от времени с ними занимается кто-то новый. Зато сейчас они к любым специалистам спокойно идут», - рассказывает Надежда.

Биоакустическая коррекция (БАК) не помогла близнецам. Фото предоставлено героем публикации

Через несколько месяцев стали заметны первые результаты занятий: у Жени появился указательный жест, мальчик начал смотреть людям в глаза. По словам Надежды, у него быстрее запустился реабилитационный процесс, чем у брата.

Занятия близнецы никогда не пропускали, проходили коррекцию по полтора часа 3-4 раза в неделю. Параллельно посещали невролога, массажиста, остеопата, им также проводили стимуляцию мозга «БАК». Позже выяснилось, что любые лекарства братьям противопоказаны из-за наличия эпиактивности. По этой причине им не может назначить препараты психиатр. Семье остается надеяться только на эффект от коррекционных занятий.

Максим стал позволять сестре к себе прикасаться. Фото предоставлено героем публикации

«В два года нам поставили задержку психоречевого развития с аутистическими чертами. Инвалидность Максиму дали в два с половиной, Жене - летом 2022 года. Сейчас мальчикам 4 года и 10 месяцев. Они до сих пор отвечают во многом невпопад или вообще не отвечают на вопросы. Пока строят неполноценные предложения. Задачи понимают лишь на бытовом уровне: например, ложись спать, иди мойся. Из-за того, что мы рано заметили проблемы и сразу начали заниматься, у ребят есть улучшения. Уже нормализовался сон, прекратились истерики, они начали откликаться на имена, есть сами, интересоваться проезжающими машинами, играть с сестрой. Но всего этого недостаточно, чтобы убрать диагноз», - делится мама мальчиков.

Чтобы перечислить средства на реабилитацию мальчиков, нужно позвонить по телефону 211-311. Фото предоставлено героем публикации

Надежде пришлось уволиться с работы, чтобы постоянно заниматься детьми. Семья из пятерых человек живет на зарплату отца и на пособия по инвалидности. При этом Жене и Максиму нужно немало средств на регулярные занятия для реабилитации и социализации. Родители близнецов обратилась в фонд «Обыкновенное чудо», который опубликовал историю мальчиков-инвалидов. Помочь им может каждый, позвонив по телефону +7 (3822) 211-311 или написав по электронной почте chudo-tomsk@yandex.ru