В Томской области зарплаты местных жителей упали на 3,6% в 2022 году

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У жителей Томской области в 2022 году упали реальные зарплаты на 3,6%. Помимо этого на 1,5% снизились реальные располагаемые доходы томичей, сообщил во время отчета заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

Как рассказал замгубернатора, удержать этот показатель от заметного падения помогло повышение зарплат бюджетникам.

Напомним, что в 2022 году в Томской области инфляция составила 12,7%. Если в 2019 году рост составил 3,9%, то в прошлом году - 12,7%. За последние несколько лет в Томской области выросли цены на жилье и коммунальные услуги.