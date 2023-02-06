Томская компания НПФ «Микран» представит новейшие разработки в авиаотрасли на Национальной выставке гражданской авиации NAIS в Москве

Фото: НПФ «Микран»

Томская компания НПФ «Микран» станет участником Национальной выставки гражданской авиации NAIS. Она пройдет в Москве 7-8 февраля. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Новейшие разработки и тренды для импортонезависимого развития авиаотрасли на выставке представят более ста компаний из разных регионов России, а также из Китая и Беларуси.

НПФ «Микран» станет одним из ключевых экспонентов выставки. Томский производитель радиоэлектроники представит телекоммуникационное оборудование, контрольно-измерительную аппаратуру и аксессуары СВЧ-тракта, сверхвысокочастотную электронику и модули, мобильные комплексы связи, навигационное и радиолокационное оборудование, комплексные решения в области связи и автоматизации. Компания уже поставляет это оборудование для аэропортов, ранее пользовавшихся аналогичной техникой зарубежного производства.

«На площадке специалисты и первые лица аэропортов и авиакомпаний России и зарубежья встречаются с регуляторами отрасли, производителями и поставщиками решений для развития и модернизации инфраструктуры», - уточнили организаторы.