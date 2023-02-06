В Томске расширят зауженные участки дорог после снегопада

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сделать акцент на ликвидации зауженности дорог и вывозе снега поручил коммунальщикам и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Во время снегопадов главная задача – расчистить основные улицы и тротуары, чтобы избежать транспортного коллапса. Сейчас погода даёт нам передышку, осадки прекратились. Теперь необходимо оперативно вывозить снег, чтобы расширить проезжие части дорог», – сказал градоначальник.

В прошедшие выходные городские улицы расчищали порядка 167 спецавтомобилей «Томск САХ». За два они вывезли около 12 тысяч тонн снега. Дорожное полотно расширяли на улицах Гагарина, Большая Подгорная, 1-ая Рабочая, Сергея Лазо, Нахимова, Балтийская, Карла Маркса, Крячкова, Киевская, Усова, Лебедева, Говорова, Артема, Салтыкова-Щедрина, Красноармейская, Московский тракт, Совхозная, а также на проспектах Ленина, Кирова.

В администрации добавили, что порядка пяти тысяч тонн снега вывезли также подрядчики районных администраций, управляющие компании, ТСЖ и объекты потребительского рынка.

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