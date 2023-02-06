В Томске 6 февраля ожидается облачность и -11 градусов

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 6 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем опустится до -9...-11°С. Ветер переменный 2-7 м/с.

В Томской области переменная облачность, местами небольшой снег и изморозь. Температура воздуха днем будет варьироваться от -5 до -14°С, местами -3…-8 °С. Ветер переменный 2-7 м/с. На дорогах местами гололедица.

В Томском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды напоминают, что 6 февраля до 15:00 продолжит действовать режим «черного неба». Сохранятся метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере Томска.

Читайте также Вторая неделя февраля в Томске будет без морозов и с осадками