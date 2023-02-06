Льготные программы остаются драйвером ипотечного рынка

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В первый месяц 2023 года ВТБ выдал в рамках программы ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году, свыше 2,2 тысячи кредитов на сумму 14,5 млрд рублей, что в 1,7 раза по объему превышает результат за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба банка.

«В текущих экономических условиях льготные программы остаются драйвером рынка, позволяя клиентам приобрести новый объект со сниженным ежемесячным платежом по кредиту. Несмотря на изменение ценовых параметров в 2023 году, наибольшим спросом среди заемщиков по-прежнему пользуется базовая программа господдержки. По ней в январе мы провели примерно каждую вторую льготную сделку. Если говорить о выдачах ипотеки в целом, то, по нашим прогнозам, в рамках жилищного кредитования российские банки в январе выдали не менее 300 млрд рублей. Это ниже значений начала прошлого года, когда россияне оформляли кредиты в ожидании нового роста ставок», - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.