Томская область вошла в число регионов с благоприятной средой для экспорта

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Томскую область признали регионом, который имеет благоприятную среду для экспорта. В 2022 году он полностью внедрил Региональный экспортный стандарт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Внедрение экспортного стандарта проводилось в 60 субъектах РФ. 15 регионов, в том числе Томская область, эту работу успешно завершили», - сказано в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что региональный экспортный стандарт – это система из 15 обязательных инструментов, которые помогают создавать максимально комфортные условия для работы экспортеров. Внедрение такого стандарта стимулирует рост несырьевого неэнергетического экспорта.

Добавим, что накануне состоялась встреча глав российских регионов с вице-председателем правительства РФ Андреем Белоусовым. На всероссийском совещании обсудили проблемы реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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