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НовостиОбщество4 февраля 2023 8:00

За начало 2023 года из Томской области в Монголию вывезли около 250 тонн мяса

Все экспортированные партии, транспортные средства и условия перевозки соответствовали ветеринарным требованиям
Ксения Высотина

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Томской области в январе 2023 года в Монголию было отправлено почти 250 тонн мяса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"Все экспортированные партии, транспортные средства и условия перевозки соответствовали ветеринарным требованиям страны-импортера, подтверждая, что животноводческая продукция отвечает предъявляемым требованиям по качеству и безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из региона вывезли 247,6 тонн свинины и 1,3 тонны мяса птицы.