За начало 2023 года из Томской области в Монголию вывезли около 250 тонн мяса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Томской области в январе 2023 года в Монголию было отправлено почти 250 тонн мяса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"Все экспортированные партии, транспортные средства и условия перевозки соответствовали ветеринарным требованиям страны-импортера, подтверждая, что животноводческая продукция отвечает предъявляемым требованиям по качеству и безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из региона вывезли 247,6 тонн свинины и 1,3 тонны мяса птицы.