Вторая неделя февраля в Томске будет без морозов и с осадками

Фото: Анна Ковалёва

В Томске предстоящая рабочая неделя будет без морозов и с осадками. Температура днем будет варьироваться от -10 до -15 градусов, такие данные фиксируются на сайте GISMETEO.

В начале недели в городе ночью ожидается -15...-16 градусов, а днем температура поднимется до -10...-12 градусов. Понедельник, 6 февраля, прогнозируется без осадков, а вот во вторник пройдет снег.

В середине недели ночная температура прогнозируется около -15 градусов, днем - минус 12...-14 градусов. В среду и в четверг синоптики обещают снегопад.

К концу недели ночью в Томске похолодает до -21 градуса, а днем температура воздуха повысится до -10...-6 градусов. В пятницу и в субботу будет переменная облачность без осадков, а к воскресенью обещают снегопад.