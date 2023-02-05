Томичи смогут задать вопросы главному судебному приставу на открытом приеме

Необходимо предоставить паспорт, а законным представителям – доверенность. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Во вторник, 7 февраля личный прием граждан проведет Бениамин Надиров – руководитель УФССП России по Томской области, сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Уточняется, что задать свои вопросы можно в отделении судебных приставов по Советскому району Томска по адресу ул. Вавилова, 14 с 10 до 11 часов.

Записаться на примем можно по телефону 8 (3822) 61-50-02. Необходимо предоставить паспорт, а законным представителям – доверенность.

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