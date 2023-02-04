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НовостиОбщество4 февраля 2023 3:41

В Томске 6 февраля главврачи больниц пообщаются с жителями региона на "Открытом приеме"

Принимать желающих главврачи будут с 17.00 до 19.00
Ксения Высотина

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в понедельник, 6 февраля, главврачи больниц пообщаются с жителями региона на "Открытом приеме". Принимать желающих главврачи будут с 17.00 до 19.00, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В рамках "Открытого приема" специалисты ответят на все вопросы томичей. Граждане также смогут озвучить свои предложения по улучшению качества медицинских услуг.

Мероприятие "Открытый прием" стартовало в 2016 году. За это время прошло 39 мероприятий, на которых было обработано более 2 тысяч обращений.