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НовостиОбщество5 февраля 2023 3:13

Мошенники выманили у жителя Томска 10,5 тысяч рублей на оплату интим-услуг

Пострадавший был не в курсе заказа
Кирилл Колемасов
Только после просьбы сделать третий перевод мужчина понял, что его обманули.

Только после просьбы сделать третий перевод мужчина понял, что его обманули.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске мужчина перевел мошенникам деньги на якобы оплату интим-услуг, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. С заявлением в полицию обратился 39-летний местный житель.

Как удалось выяснить полиции, мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что на его адрес заказана девушка, оказывающая интим-услуги и ему необходимо отправить ей 2,5 тыс. рублей. Мужчина заявил, что впервые слышит об этом, но собеседник пояснил, что девушка уже едет.

«Мужчина перевел на указанный номер счета 2,5 тысячи, после чего аферисты попросили еще 8 тысяч для оплаты «страховки», которые томич также перевел на счет», - говорится в сообщении.

Только после просьбы сделать третий перевод мужчина понял, что его обманули. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 159 УК РФ «Мошенничество».

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