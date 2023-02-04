СК по Томской области проводит проверку по факту травмирования мужчины на производстве

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В Томской области следственный комитет проводит проверку по факту травмирования мужчины на производстве. Мужчина упал с 8 этажа на 7-ой, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Томске проводится проверка по факту травмирования работника на производстве. Сегодня, 4 февраля 2023 года, в вечернее время 58-летний рабочий томской строительной организации при выполнении работ на объекте упал с 8-го этажа на 7-ой, получив травмы. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В следственном комитете рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Произведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выполняются иные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.