В Томске 2 и 3 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия

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В Томске с четверга на пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В связи с этим предприятия обязаны обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%, сообщает пресс-служба администрации города.

"По прогнозу Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 14.00 четверга, 2 февраля, до 18.00 пятницы, 3 февраля, на территории Томска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере", - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что объявление прогноза неблагоприятных метеорологических условий никак не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий. Наступление такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующими накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Томичам рекомендуют в указанный период максимально отказаться от использования личных автомобилей, а при планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.