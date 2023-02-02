В лицее №8 Томска приступили к косметической отделке помещения

Фото: Мэрия

Подрядная организация, отвечающая за ремонт лицея №8, приступила к отделке кафелем санузлов и пищеблока здания. На недавнем собрании родители одобрили цветовую гамму для укладки новой плитки, сообщает мэрия.

"27 января на заседании управляющего совета лицея родители одобрили представленный выбор цветовой палитры и качество строительных материалов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии уточняют, что после полной укладки кафеля специалисты продолжат оформление лицея. Так, предстоит обсудить с учениками концепцию оформления общественных пространств в обновленном здании.

Мэрия сообщает, что ремонтом лицея №8 занимается ООО «Ремстройпроект». Стоимость работ составляет более 280 миллионов рублей.

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