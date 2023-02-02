Томские оперативники установили подозреваемого в краже денег с банковской карты

Фото: Томская полиция

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские из Томска установили личность мужчины, который подозревается в краже денежных средств с банковской карты другого человека. Томича задержали.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого 50-летнего жителя областного центра, который сознался в содеянном", - говорится в сообщении.

Во время опроса жителя Томска, подозреваемый сообщил, что в декабре 2022 года он нашел банковскую карту и в течении четырех дней покупал себе товары в магазинах города.

Уточняется, что расследование продолжается, поэтому полиции необходима помощь бдительных граждан и СМИ Томска в проведении розыскных мероприятий.

Напомним, в полицию Октябрьского района г. Томска поступило сообщение от жителя областного центра о хищении денежных средств со счета банковской карты в сумме более 18 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража".

Читайте также: В Томской области в 2022 году была погашена задолженность по заработной плате в 100 млн рублей