В Томской области в 2022 году была погашена задолженность по заработной плате в 100 млн рублей

Фото: Прокуратура по Томской области.

В Томске сегодня, 1 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры за 2022 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2023 год. На заседании Александр Семенов отметил, что в прошедшем году в рамках надзорной деятельности прокурорами пресечено более 58 тысяч нарушений законов, восстановлены права почти 5 тысяч человек.

"Мерами прокурорского реагирования удалось добиться погашения задолженности по заработной плате в сумме свыше 100 млн рублей. Однако имеющийся долг по-прежнему остается значительным и составляет порядка 76 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также по словам прокурора, на данный момент остается нерешенным вопрос обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Количество рецептов, по которым необходимые лекарства не предоставлены, составляет почти 3 тысяч. Отмечается, что причина зачастую – не отсутствие бюджетных средств, а иногда и нежелание и нерасторопность чиновников при проведении конкурсных процедур, административные препятствия и проволочки.

Прокурор Томской области также подчеркнул, что при достаточности бюджетного финансирования расходов на обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списке нуждающихся значится 1,5 тысяч лиц, которым необходимо помочь. При этом 56 выданных жилищных сертификатов – явно недостаточно.

«На протяжении длительного времени вызывает обоснованную критику населения реализуемая властями градостроительная политика. Только после вмешательства прокуратуры приняты меры к обеспечению инфраструктурой ряда микрорайонов жилой застройки в областном центре. Но эта работа должна вестись органами власти, постоянно и в диалоге с жителями. Недопустимы ситуации, когда необходимых людям школ, детских садов и больниц просто нет, либо до них невозможно добраться», – подчеркнул Александр Семенов.

Добавляется, что кассовое исполнение по расходам на национальные проекты составило в регионе порядка 80 % от годового плана. Данный результат – в зоне критики и самый низкий в Сибирском федеральном округе. А это оценка эффективности работы органов власти в регионе.