Жителю Томска выписали штраф 5000 рублей за расклейку 136 объявлений

Максимальный размер штрафа за незаконную расклейку объявлений для физлиц - 5 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Томска незаконно расклеил объявления на улицах Герцена, Киевская, Красноармейская, Тверская, проспектах Фрунзе и Комсомольский. За размещение рекламной продукции в неустановленных местах мужчине выписали штраф. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Сотрудники администрации Советского района сообщали о привлечении к ответственности нарушителя, который расклеивал объявления в непредназначенных для этого местах. Специалисты заставили предпринимателя снять незаконную рекламу. В результате было демонтировано 136 афиш», - сказано в сообщении.

Расклейщика объявлений уведомили о дате, месте и времени рассмотрения протокола об административном правонарушении. На заседание комиссии районной администрации мужчина не явился.

«Принято решение о привлечении лица к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей, это максимальная сумма штрафа для физических лиц за данное правонарушение», - уточнили в пресс-службе.

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